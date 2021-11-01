На Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно хочет их продолжить - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев решительно хочет их продолжить.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал в понедельник журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в Италию.

"На встрече с президентом Франции на первый план вышел вопрос создания в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", - сказал Эрдоган.