Азербайджан и Беларусь обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества

Политика 1 ноября 2021 22:12 (UTC+04:00)
Азербайджан и Беларусь обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества

БАКУ/Trend/- Состоялась встреча Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает Trend со ссылкой на минобороны Беларуси.

В ходе встречи обсуждены направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой в военной и военно-технической областях.

По результатам встречи стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе оборонной.

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