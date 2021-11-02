В Азербайджане планируется амнистия в связи с Днем Победы

Политика 2 ноября 2021 15:53 (UTC+04:00)
В Азербайджане планируется амнистия в связи с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем Победы в Азербайджане планируется амнистия, сообщает во вторник Trend.

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Отметим, что очередное заседание Милли Меджлиса намечено на пятое ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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