Депутат Севиль Микаилова встретилась в Хачмазе с семьями шехидов и ветеранами войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова накануне приняла участие в открытии памятной доски в селе Абильятаг Хачмазского района, установленной в знак увековечения памяти сержанта азербайджанских вооруженных сил Гайыбова Эльвина Садраддин оглу, погибшего в апрельских боях 2016 года, сообщает во вторник Trend.

В мероприятии приняли участие представитель Исполнительной власти Хачмазского района, общественность района, семья и близкие шехида.

К памятной доске возложили цветы, родные отважного бойца рассказали о его славном жизненном пути, поделились воспоминаниями.

Затем депутат Севиль Микаилова посетила в селе Гараджалли Хачмазского района семью шехида 44-дневной Отечественной войны Мустафаева Самира Азер оглу. Во время встречи было рассказано о боевом пути, который прошел Самир Мустафаев, близкие поделились воспоминаниями о нем.

В тот же день депутат Севиль Микаилова встретилась с ветеранами 44-дневной Отечественной войны в городе Худат. Выступая перед участниками встречи, депутат рассказала о героизме и доблести солдат и офицеров, которые под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева золотыми буквами вписали каждый день в историю страны.

Во время выступления было подчеркнуто, что по поручению и рекомендациям Президента Азербайджана Ильхама Алиева семьи шехидов и ветераны войны всегда окружены особым вниманием и заботой государства.

Ветераны войны, их родные, которые участвовали во встрече, выразили признательность за то, что окружены постоянным вниманием и заботой государства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)