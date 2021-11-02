Проект постановления об амнистии рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса
БАКУ / Trend / - Сегодня в Комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден проект постановления "Об объявлении Акта амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".
Как сообщает Trend, применение амнистии органами дознания, следствия и всеми судебными инстанциями является одним из особенностей этого постановления.
Также предусмотрено введение института снятия судимости и освобождение от дополнительных наказаний.
После обсуждений проект был рекомендован на очередное пленарное заседание парламента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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