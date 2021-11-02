Проект постановления об амнистии рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса

БАКУ / Trend / - Сегодня в Комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден проект постановления "Об объявлении Акта амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Как сообщает Trend, применение амнистии органами дознания, следствия и всеми судебными инстанциями является одним из особенностей этого постановления.

Также предусмотрено введение института снятия судимости и освобождение от дополнительных наказаний.

После обсуждений проект был рекомендован на очередное пленарное заседание парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)