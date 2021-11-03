Состоится Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 13:00)

БАКУ /Trend/ - Под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4-6 ноября в азербайджанской столице пройдет очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19", сообщает в среду Trend.

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, ожидается участие представителей высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывших глав государств и правительств, официальных лиц международных и неправительственных организаций, а также других авторитетных гостей.

В мероприятии, которое будет организовано в гибридном формате, ожидается подключение вживую и в режиме онлайн около 300 гостей.

В рамках мероприятия, организуемого в форме панелей, будут проведены обсуждения на темы "Новый миропорядок, сложившийся после COVID-19", "Новая мировая экономика", "В новое время: мир, безопасность и права человека", "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальной энергетической потребности", "Здравоохранение и вакцинация людей", "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности", "Молодежь рассказывает, мы слушаем", "Восточное партнерство и его возможности", в том числе по ситуации в ЕС, Балканах и Южном Кавказе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)