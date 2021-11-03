В Азербайджане более 3 тыс. человек будут освобождены по амнистии ко Дню Победы (версия 3)

(первая версия в 11:17)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более трех тысяч человек будут освобождены по амнистии ко Дню Победы, сообщает в среду Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии, учитывая исключительное значение Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая следовать традициям гуманизма.

Предполагается, что эта амнистия станет самой масштабной по числу граждан и исправительных учреждений, которые она охватит.

В связи с первой годовщиной исторической Победы в Отечественной войне ожидается, что этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис (парламент) Президентом Азербайджана, коснется более 16 тысяч человек. Из них более трех тысяч граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, будут освобождены. Также предусматривается, что до трех тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

В соответствии с проектом акта об амнистии, предусматривается освободить от уголовной ответственности граждан, участвовавших в Отечественной войне и других боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близких родственников лиц, погибших во время боевых операций, граждан, награжденных орденами и медалями Азербайджана, близких родственников погибших или ставших инвалидами в результате военных провокаций Армении против азербайджанского гражданского населения во время Отечественной войны, а также лиц, совершивших преступления, не представляющих большой общественной опасности.

Кроме того, согласно проекту, предусматривается освободить граждан, совершивших преступление по неосторожности, лиц, совершивших менее тяжкое преступление, которым до конца срока наказания остается менее шести месяцев, либо впервые совершивших тяжкое преступление. Также планируется освободить от неотбытой части наказания граждан, содержащихся в исправительных учреждениях участкового типа, которым до конца срока наказания остается менее одного года.