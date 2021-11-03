Парламент Ирана ратифицировал соглашение между прикаспийскими государствами о торгово-экономическом сотрудничестве (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана ратифицировал сегодня "Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве", сообщает в среду Trend со ссылкой на информационный портал парламента Ирана.

Как отмечается, 162 иранских депутата проголосовали в пользу документа, 7 - «против», еще 7 - воздержались.

Отметим, что соглашение было подписано 12 августа 2018 года в г. Актау (Казахстан).

В документе подчеркивается, что стороны, согласно законодательству своих государств, осуществляют все необходимые меры для упрощения и поощрения расширения торгового и экономического сотрудничества на основании равенства и взаимной выгоды, сотрудничают в промышленной, сельскохозяйственной, торговой, туристической и других экономических сферах.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)