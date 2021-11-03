Состоялась встреча главы Фонда Возрождения Карабаха с делегацией парламента Эстонии

Политика 3 ноября 2021 15:07 (UTC+04:00)
Состоялась встреча главы Фонда Возрождения Карабаха с делегацией парламента Эстонии

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев 2 ноября встретился с делегацией парламента Эстонии, прибывшей с визитом в нашу страну.

Отметим, что делегацию возглавляет председатель межпарламентской группы Эстония-Азербайджан Свен Сестер.

В ходе встречи Рахман Гаджиев предоставил гостям подробную информацию о создании, основных целях и задачах, миссии, ценностях и текущих направлениях деятельности Фонда.

Председатель Правления отметил, что, наряду с реставрацией исторических памятников в рамках проводимых работ по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, одним из основных приоритетов Фонда является устранение ущерба, нанесенного окружающей среде в результате армянской оккупации, и создание на освобожденных землях благоприятных условий для жизни. В целях обеспечения устойчивого заселения и развития региона посредством реализации совместных мер по восстановлению экологического баланса и природных объектов, а также для оказания поддержки осуществлению различных экологических проектов Фонд подписал с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана «Меморандум о взаимопонимании».

Рахман Гаджиев также проинформировал присутствовавших о различных кампаниях, проводимых Фондом.

Председатель Правления подчеркнул, что в контексте расширения сотрудничества с бизнес-организациями, развития партнерства в государственно-частном секторе, консолидации усилий общества для восстановления освобожденных территорий особую важность имеют организация поездки делегации Amcham в Агдам для обсуждения экономического потенциала Агдамского района и визита представителей логистических организаций в Зангилан, проведение встреч с представителями крупных хозяйствующих субъектов.

В свою очередь, глава делегации парламента Эстонии Свен Сестер отметил, что 3 ноября они отправятся в Агдам, а затем посетят Гянджу для ознакомления с последствиями ракетных обстрелов, которыми этот город подвергся во время Отечественной войны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы привлечения финансовой поддержки крупного бизнеса и различных организаций для поддержки восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, применения опыта эстонской государственной программы е-Residency («Электронное резидентство») в Карабахе, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе обсуждений гости поделились опытом внедрения культуры пожертвований в Эстонской Республике, предоставили информацию о действующем законодательстве о пожертвованиях в данной сфере.

В заключение было выдвинуто предложение о проведении встреч с соответствующими структурами Эстонии и Азербайджана для развития сотрудничества по затронутым на встрече вопросам.

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