Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

Политика 3 ноября 2021 16:19 (UTC+04:00)
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

3 ноября состоялся круглый стол, посвященный Дню Победы - 8 ноября, при совместной организации Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международной ассоциации Израиль-Азербайджан (АзИз).

Выступившая на мероприятии директор Института права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Айтен Мустафазаде процитировала общенационального лидера Гейдара Алиева: "Азербайджан - многонациональная и толерантная страна. Это является нашим большим богатством, преимуществом. Азербайджан является общей родиной всех наций и народов, проживающих на его территории. Живущие на нашей территории азербайджанцы, лезгины, аварцы, курды, талыши, удины, кумыки и все другие национальности являются азербайджанцами. Слово "Азербайджан" всегда объединяло нас".

Айтен Мустафазаде отметила, что Азербайджан своей толерантной и многоконфессиональной политикой добился создания и представления всему миру собственной модели мультикультурализма.

Она высоко оценила единство и солидарность народов, проживающих в нашей стране, которые приняли участие в 44-дневной Отечественной войне. По ее словам, патриотизм и отвага, продемонстрированные азербайджанцами, турками-месхетинцами, евреями, русскими, талышами, лезгинами, ингилойцами, украинцами, грузинами, аварами, татами в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ответ на очередную провокацию Армении, стали свершением многовековых традиций мультикультурализма, идеологии азербайджанства, унаследованной от великого лидера, единства и толерантности.

Директор Института права и прав человека НАНА отметила, что "как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия музыкального фестиваля "Хары-бюльбюль", организованного в мае этого года на Джыдыр дюзю в Шуше – культурной столице нашей страны, 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала, что в стране есть национальное единство, национальная солидарность".

Как отметила А.Мустафазаде, память таких героев, как Альберт Агарунов, Юрий Ковалев, Денис Пронин, Олег Мамонтов, Искандер Азнаур, Дмитрий Солнцев, Эмиль Гурбанова, Игбал Байрамов, Заур Агали, отдавших свои жизни за свободу наших земель и ставших шехидами, ценна для каждого гражданина Азербайджана.

Председатель АзИз Лев Спивак заявил, что одна из улиц в Наримановском районе столицы названа в честь Альберта Агарунова, а на основе совместного проекта религиозной общины горских евреев и Национального фонда "Деде Горгуд" учреждена премия Альберта Агарунова.

На мероприятии также было подчеркнуто, что как в Первую Карабахскую войну, так и в дни Второй Карабахской войны евреи, живущие в Азербайджане и за рубежом, проявили большое мужество в нашей справедливой борьбе с врагом на поле боя и в тылу.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы о значимости исторически дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем, а также между народами этих стран. Было отмечено, что проживающие в Израиле азербайджанские евреи обратились к политическим и религиозным лидерам более 70 стран и донесли до мира голос истины Азербайджана. Проживающие в Израиле азербайджанцы и евреи, сплотившись в единый "железный кулак", регулярно осуществляют пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам и Фонд YAŞAT, принимают участие в различных благотворительных марафонах в поддержку наших ветеранов и семей шехидов.

Затем состоялась церемония вручения медали и сертификата имени Профессора Ровшана Мустафаева, учрежденных Институтом права и прав человека и Международным фондом имени профессора Ровшана Мустафаева. Глава Международной ассоциации Израиль-Азербайджан АзИз Лев Спивак и председатель азербайджанского отделения данной ассоциации Вахид Байрамов были награждены медалью и сертификатом Профессора Ровшана Мустафаева за вклад в двусторонние отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.

Следует отметить, что медаль и сертификат имени Профессора Ровшана Мустафаева вручаются ученым, специалистам и исследователям за исключительные заслуги в проведении исследований по выявлению армянских фальсификаций, представлению объективной исторической и правовой оценки и доведению правды до мирового сообщества.

Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Image
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа национального единства и национальной солидарности в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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