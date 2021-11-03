Запуск формата "3+3" способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях – МИД России

БАКУ /Trend/ - Запуск формата "3+3" способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы поддерживаем идею создания консультативного регионального механизма в формате "3+3" с участием Азербайджана, Грузии, Турции, России, Армении и Ирана. Настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов», - сказала она.