Разоблачен один из резонансных армянских фейков во время второй Карабахской войны (ВИДЕО)

Политика 3 ноября 2021 18:03 (UTC+04:00)
Разоблачен один из резонансных армянских фейков во время второй Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Youtube-канал VMedia в своем новом ролике разоблачает один из самых известных и резонансных фейков Второй Карабахской войны, распространенных армянскими пропагандистами, о том, что якобы Азербайджан 8 октября 2020 года обстрелял Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуше.

Как отмечается, согласно утверждению Еревана, так называемый удар был нанесен либо с помощью дрона, либо артиллерии. И именно эта деталь помогла авторам канала убедительно доказать, что никаких обстрелов не было! Как минимум потому, что здание церкви не имеет следов взрыва или горения.

"Также немалые сомнения вызывают личности армянских журналистов, якобы пострадавших при фейковом обстреле собора. Словом, российский блогер Юрий Котенок стал невольным участником и пострадавшим фейкового спектакля, кадры которого потом принялись усердно распространять печально известные Пегов и Коц. Однако это их наспех "сляпанное" шоу само себя и выдает", - говорится в видеоматериале.

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