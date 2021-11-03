В рамках VIII Глобального Бакинского форума прошла презентация двух книг о Низами Гянджеви

БАКУ/Trend/- В рамках VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" прошла презентация двух книг о Низами Гянджеви, изданных на иностранном языке, сообщает в среду Trend.

Автором книги "Низами Гянджеви: поэт и мудрец" является бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, а автором книги "Семь красавиц Низами Гянджеви и другие литературные очерки" является бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

В ходе презентации Вайра Вике-Фрейберга сказала, что Низами Гянджеви был великим поэтом и у него очень ценное наследие: "Я решила изучить его наследие и создать что-то полезное для мира. Поэма "Семь красавиц" Низами Гянджеви - очень поучительное произведение, я приглашаю всех познакомиться с ним".

Исмаил Серагельдин сказал, что стихи Низами Гянджеви имеют большое значение для нашего общества сегодня.

"Он жил своими ценностями и никогда не находился под влиянием окружающих. Я надеюсь, что эта книга станет очень полезным источником для тех, кто хочет узнать о Низами Гянджеви", - сказал Серагельдин.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4-6 ноября в азербайджанской столице пройдет VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19".

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, ожидается участие представителей высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывших глав государств и правительств, официальных лиц международных и неправительственных организаций, а также других авторитетных гостей. В мероприятии, которое будет организовано в гибридном формате, ожидается подключение вживую и в режиме онлайн около 300 гостей.