Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона - Бинали Йылдырым (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор принесет пользу всем странам региона.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19».

По его словам, открытие Зангезурского коридора способствует расширению связей между всеми странами региона.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4-6 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19".

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 гостей.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)