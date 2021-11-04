Азербайджан уделяет большое внимание экономическим, социальным и общественным мероприятиям – Недждет Унувар (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна, которая уделяет большое внимание экономическим, социальным и общественным мероприятиям.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам бывший руководитель межпарламентской группы дружбы Турция - Азербайджан, ректор Университета Анкары, профессор Недждет Унувар в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19».

Поэтому проходящий в азербайджанской столице Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19" играет важную роль, отметил он.

«На форуме мы обсудим процессы, происходящие в мире после пандемии COVID-19. Известно, что пандемия в глобальном масштабе оказала серьезное влияние на все сферы. На форуме мы обменяемся мнениями о том, что может произойти в мире на следующем этапе и по какому пути двигаться дальше после пандемии», - сказал Унувар.

Он также сообщил, что ранее уже несколько раз принимал участие в этом мероприятии.

«В этом форуме принимают участие люди, которые высказывают, действительно, ценные мнения. Баку проводит очень важное мероприятие, поэтому я искренне поздравляю братский Азербайджан», - сказал Унувар.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 гостей.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)