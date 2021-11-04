Глобальный Бакинский форум принесет большую пользу - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Думаю, что Глобальный Бакинский форум принесет большую пользу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19».