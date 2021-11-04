Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам

БАКУ /Trend/ - Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

«Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса», - добавил Президент Ильхам Алиев.