Президент Ильхам Алиев: С первых дней после начала пандемии Азербайджан очень активно работал как внутри страны, так и на международном уровне

БАКУ /Trend/ - С первых дней после начала пандемии Азербайджан очень активно работал как внутри страны, так и на международном уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".