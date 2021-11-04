С открытием Зангезурского коридора транзитный потенциал Азербайджана возрастет – ПЕА (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С открытием Зангезурского коридора транзитный потенциал Азербайджана возрастет.

Об этом сказал в четверг журналистам заместитель председателя - руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таир Будагов на проводимом ПЕА мероприятии, сообщает Trend.

По его словам, азербайджанцы всего мира готовятся к празднованию знаменательного дня в истории своей Родины - Дня Победы.

«Сегодняшние дискуссии посвящены развитию экономики после победы [в Отечественной войне]. Освобождение Карабаха - это не только восстановление территориальной целостности Азербайджана, но и процесс, направленный на развитие нашей экономики. Поэтому будут заслушаны доклады о запланированных мероприятиях, которые будут проведены в ближайшее время. Азербайджан не имеет прямого выхода к мировому океану, но благодаря дальновидной деятельности Президента Ильхама Алиева наша страна занимает важное место в мировой торговле в качестве логистического центра. С открытием Зангезурского коридора транзитный потенциал Азербайджана возрастет. Это также будет способствовать стремительному развитию Азербайджана и его усилению в регионе», - сказал Будагов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)