Президент Ильхам Алиев: В странах, в которые поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз от холода

БАКУ /Trend/ - В странах, в которые поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз от холода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".