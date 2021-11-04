Надеюсь, что поддержание мира будет пунктом номер один в повестке дня всех стран Южного Кавказа - экс-глава МИД Египта

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что поддержание мира будет пунктом номер один в повестке дня всех стран Южного Кавказа.

Как передает в четверг Trend, об этом в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием «Мир после COVID-19» сказал бывший министр иностранных дел Египта Амр Мухаммед Муса.

Он отметил, что отслеживает все важные события на Южном Кавказе и по всему миру.

«Надеюсь, что в регионе будет преобладать мир, и его поддержание станет пунктом номер один в повестке дня всех стран региона», - сказал Амр Мухаммед Муса.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.