В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19» началась первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19», сообщает в четверг Trend.

Отметим, что в VIII Бакинском форуме, который проводится с целью обсуждения вопросов, представляющих глобальное значение, и продлится до 6 ноября, принимают участие высокопоставленные представители из более 40 стран, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. Около 300 гостей присоединятся к мероприятию, организованному в гибридном формате, в том числе и в режиме онлайн.

На панельных сессиях в рамках мероприятия будут организованы дискуссии на темы: «Новый мировой порядок после COVID-19», «Новая мировая экономика», «Мир, безопасность и права человека в новую эру», «Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальных энергетических потребностей», «Здравоохранение и вакцинация людей», «Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности», «Молодежь говорит - мы слушаем», «Восточное партнерство» и его возможности», а также обсуждена ситуация в Европейском союзе, на Балканах и Южном Кавказе.