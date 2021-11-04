Проведение VIII Глобального Бакинского форума в период пандемии - смелый шаг - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Проведение VIII Глобального Бакинского форума в период пандемии коронавируса является смелым шагом.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым на VIII Глобальном Бакинском форуме «Мир после COVID-19».

Йылдырым считает важным и своевременным решением посвятить очередной Бакинский Глобальный форум теме «Мир после COVID-19».

По его словам, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что ни одна страна не может в одиночку обеспечить свою безопасность.

«Безопасность мира зависит от безопасности всех регионов и людей», - отметил Йылдырым.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)