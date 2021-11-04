Отношения Азербайджана и Армении нормализуются после делимитации границы - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Армении нормализуются после делимитации границы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панельных дискуссий на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».