С делимитацией границы отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются - Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С делимитацией границы отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в четверг в ходе панельных дискуссий на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

Министр отметил важную роль и большую значимость Азербайджана для соседних стран. Азербайджан реализовал совместно с Турцией и Грузией масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым во время пандемии перевозки не только не уменьшились, но и возросли. Он добавил, что с итогами 44-дневной войны открылись новые горизонты для расширения сотрудничества в регионе: "Думаю, что с делимитацией границы отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются. От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и все страны региона».

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)