Мировое сообщество должно приложить больше усилий для мира и стабильности - президент Института внешних связей Китая (версия 2)

(первая версия в 14:55)

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество должно приложить больше усилий для достижения мира и стабильности.

Об этом сказал в четверг президент Института внешних связей Китая Ванг Чао в ходе панельной дискуссии на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», сообщает Trend.

По его мнению, развитие должно стать целью каждой страны в период после пандемии коронавируса.

«Мировое сообщество должно приложить больше усилий для достижения мира и стабильности в постпандемический период. Считаю, что прозрачность и инвестиции станут основным трендом развития. Мы не должны игнорировать глобализацию, не должны изолироваться друг от друга. Китай будет делать все возможное для миропорядка после пандемии COVID-19», - сказал Ванг Чао.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)