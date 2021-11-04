Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период - посол доброй воли ЮНЕСКО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период.

Об этом в четверг Trend сказала посол доброй воли ЮНЕСКО Гедва Сэр в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

По ее словам, многие страны столкнулись с беспрецедентными трудностями в связи с пандемией COVID-19.

"Но думаю, теперь это позади, мы двигаемся в период восстановления после пандемии. По моему мнению, данный форум важен именно с точки зрения обсуждения текущей ситуации, а также того, что нас ждет в будущем", - сказала она.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Эльдар Пашаев)