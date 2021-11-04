В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан.

Об этом сказал в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан, как и ранее, нацелен на развитие связей с Ираном.