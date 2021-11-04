Мы должны попытаться предотвратить нехватку вакцин в той или иной части мира - Гордон Браун

БАКУ/Trend/ - Мы должны попытаться предотвратить нехватку вакцин в той или иной части мира.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Соединенного Королевства, специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и посол Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордон Браун в ходе VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Бывший премьер-министр сказал: "Мы должны положить конец климатическим изменениям. Необходимо ускорить наше экономическое развитие, а также приложить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия. Таким образом, мы сможем достичь мира".

Подчеркнув важность широкого, равного и справедливого распределения жизненно важных вакцин, Г.Браун отметил, что это является решением в борьбе с текущим глобальным кризисом.

"Вакцины не должны оставаться неиспользованными. Теперь нам нужно принять меры по доставке вакцин их потребителям", - добавил бывший премьер-министр.