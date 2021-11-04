Глобальный Бакинский форум - важный шаг в борьбе с последствиями пандемии - Эрдоган (версия 2)

(первая версия в 12:16)

БАКУ /Trend/ - VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19" является важным шагом в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которая на протяжении полутора лет отравляла жизни людей.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает в четверг Trend.

«Мы все хотим, чтобы пандемия коронавируса закончилась как можно скорее. С этой точки зрения нынешний форум имеет особое значение», - говорится в обращении.

Обращение зачитал бывший премьер-министр Турции, экс-спикер Великого национального собрания, депутат Бинали Йылдырым.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)