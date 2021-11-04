Победа Азербайджана над Арменией в войне является очень важным историческим событием - Эхуд Барак

БАКУ /Trend / - Победа Азербайджана над Арменией в войне является очень важным историческим событием.

Об этом сказал журналистам в четверг бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума, сообщает Trend.

Он отметил, что этой войной Азербайджан сам выполнил резолюции Совбеза ООН: "Освобождение азербайджанских земель от оккупации - это торжество справедливости".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)