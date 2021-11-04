Глобальный Бакинский форум дает возможность обсудить важные для мира вопросы - посол доброй воли ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Я горжусь своим участием в Глобальном Бакинском форуме. Он дает возможность обсудить важные для мира вопросы.

Об этом в четверг Trend сказала посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Вардинояннис отметила, что организация, которую она представляет, решает вопросы, связанные с нарушением прав человека: "Каждый человек, независимо от пола и расы, заслуживает уважение. Каждый человек должен иметь доступ к образованию".

Говоря о важности постоянных усилий в борьбе с пандемией, Марианна Вардинояннис отметила важность наращивания темпов вакцинации. "Мы должны объединить усилия и совместно бороться с пандемией".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)