Президент Ильхам Алиев: По нашей инициативе создана база данных по лечению COVID-19
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Если нет стабильности, то о мире и правах человека не может быть и речи - Мохамед Махмуд Абдельсалам
Президент Ильхам Алиев: На глобальном уровне мы одна из стран, которые говорят о «прививочном национализме» и несправедливом распространении вакцин
Говоря о правах человека в условиях войны, мы должны думать о безопасности и стабильности - израильский дипломат
Уникальный проект в Баку! Тесниф Худаяра, героизм шехидов, архитектура Карабаха представлена в ковровых эскизах (ФОТО)
Глобальный Бакинский форум дает возможность обсудить важные для мира вопросы - посол доброй воли ЮНЕСКО
В рамках VIII Глобального Бакинского форума началась третья панель на тему “Мир, безопасность и права человека: Новая эра" (ФОТО)
Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов
До конца 2024 года в стране не останется ни одного города, не обеспеченного широкополосным интернетом - министр
Ситуация с климатическими изменениями ухудшится, если не будет предпринято необходимых шагов - Эхуд Барак
Самое важное сегодня - найти способы построения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - Секута
Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин - Джейхун Байрамов
В последние недели Иран озвучивает положительные месседжи, которые высоко оценивает Азербайджан - Джейхун Байрамов
Глобальный Бакинский форум важен для обсуждения актуальных вопросов в постковидный период - посол доброй воли ЮНЕСКО (Эксклюзив)
Глобальный Бакинский форум может помочь найти пути решения проблемы неравномерной вакцинации - Роберт Секута (Эксклюзив)
Мировое сообщество должно приложить больше усилий для мира и стабильности - президент Института внешних связей Китая
Став свидетелем развития Азербайджана за последние 15 лет, можно сделать вывод, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы - бывший премьер-министр Румынии
Надеюсь на скорейшее возвращение бывших беженцев на освобожденные территории Азербайджана - экс-генсек ОИС
В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» (ФОТО)
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района (ФОТО)