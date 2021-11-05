Парламент Азербайджана одобрил объявление акта амнистии

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана одобрил объявление амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании парламента на обсуждение депутатов был представлен вопрос об амнистии.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и одобрен.

Отметим, что учитывая исключительное значение 8 ноября - Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая традиции гуманизма, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой об объявлении амнистии.

Этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис, коснется более 16 тысяч человек. Из них более 3 тысяч граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, будут освобождены. Также предусматривается, что до 3 тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

Согласно проекту акта об амнистии, лица, принимавшие участие в 44-дневной Отечественной войне и других боевых операциях, проведенных во имя защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близкие родственники лиц, погибших во время этой войны и боевых операций, а также лица, награжденные орденами и медалями Азербайджана, близкие родственники лиц, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций против гражданского населения во время 44-дневной Отечественной войны, будут освобождены от уголовной ответственности. Наряду с этим, лица, совершившие преступление по неосторожности либо умышленное преступление, не представляющее большой общественной опасности, лица с неотбытой частью наказания менее 6 месяцев, совершивших менее тяжкое преступление или впервые совершивших тяжкое преступление, лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях пунктового типа, до конца срока наказания которых остается менее 1 года, будут освобождены от неотбытой части наказания. Кроме того, предусмотрено освобождение от наказания лиц, осужденных за преступления, не связанные со штрафом, общественными делами, исправительными делами, ограничениями по военной службе, ограничением свободы, содержанием в дисциплинарной воинской части и др.

На основе акта об амнистии ожидается освобождение от наказания лиц, освобожденных от основной и дополнительной части наказания, не совершивших преступления, представляющие большой общественной опасности или совершивших менее тяжкое преступление.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)