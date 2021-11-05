Милли Меджлис обсуждает вопрос об объявлении амнистии

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании пятого ноября приступил к обсуждению вопроса об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает в пятницу Trend.

Учитывая исключительное значение 8 ноября - Дня Победы для азербайджанского народа и продолжая традиции гуманизма, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ранее с инициативой об объявлении амнистии.

Этот акт об амнистии, направленный в Милли Меджлис, коснется в целом более 16 тысяч человек. Из них более трех тысяч граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, будут освобождены. Также предусматривается, что до трех тысяч человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

Согласно проекту акта об амнистии, лица, принимавшие участие в Отечественной войне и в других боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близкие родственники лиц, погибших во время войны и боевых операций, лица, награжденные орденами и медалями Азербайджана, близкие родственники граждан, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций против гражданского населения во время Отечественной войны, будут освобождены от уголовной ответственности. Также лица, совершившие преступление по неосторожности или умышленное преступление, не представляющее большой общественной опасности, граждане, которым остается отбывать наказание менее шести месяцев, совершившие менее тяжкое преступление или впервые совершившие тяжкое преступление, лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях участкового типа, которым остается отбывать наказание менее одного года, будут освобождены от неотбытой части наказания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)