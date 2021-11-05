Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права – Джейхун Байрамов (версия 2)

(первая версия в 12:13)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права.

Об этом, выступая в пятницу на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA в Баку, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что в 90-х годах Армения выдвигала неприемлемые условия, а в последующие годы, после того, как Азербайджан укрепил свои позиции, стала затягивать переговорный процесс: "Армения открыто совершала политические провокации, которые потом перешли в военные. За этим годы мы предоставляли факты незаконного заселения. Азербайджан отправил пачки писем международным организациям в связи с провокационными шагами Армении. К сожалению, наше терпение было неправильно понято, Армения не сделала вывод из этого, 27 сентября 2020 года началась контрнаступательная операция. Азербайджан восстановил государственные границы. Что касается главной цели военной операции, то с первого дня Президент Ильхам Алиев заявил, что если политическое руководство Армении предоставит конкретные даты о выводе войск с территорий Азербайджана, то операции будут прекращены".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)