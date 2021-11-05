VIII Глобальный Бакинский форум быстро привлек внимание всего международного сообщества - Амр Муса

БАКУ/Trend/- VIII Глобальный Бакинский форум быстро привлек внимание всего международного сообщества.

Об этом сказал в пятницу Trend бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

Он, в частности, подчеркнул значимость вопросов, касающихся будущего мира, пандемии COVID-19, изменении климата, международных отношений, многосторонней системы: “Верю, что этот форум будет очень полезным".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)