Развивая технологии, можно предотвратить проблемы, связанные с изменением климата - экс-советник Госдепа США

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы должны придавать больше значения технологиям. Думаю, что развивая технологии, мы можем предотвратить проблемы, связанные с климатическими изменениями и продовольственной безопасностью.

Об этом сказала в пятницу бывший советник по науке Госдепартамента США Нина Федорофф на панели на тему: "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По ее мнению, необходимо также больше использовать современные научные достижения.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)