Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
БАКУ/Trend/ - 5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Эрику Олсон.
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