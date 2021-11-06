Армянская диаспора оказывает серьезное давление на Армению – экс-глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Армянская диаспора оказывает серьезное давление на Армению.

Об этом сказал в субботу бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Армения – сосед Турции, сказал экс-министр.

"Мы пытались решить конфликт мирным путем. Это было бы выгодно для Армении, потому что через Турцию у нее был бы выход на страны мира. Турция предлагала это Армении. Армяне не должны предпринимать шаги, опираясь на диаспору. Они должны понять, что живут в этом регионе. Армяне не должны действовать по указке диаспоры. Нужно смотреть в будущее", - сказал Четин.

Он также коснулся темы деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ.

"Мы возлагали надежды на МГ ОБСЕ, но она бездействовала, продолжительные переговоры оказались безуспешными. По истечении 30 лет не осталось иного пути, кроме как применить силу в течение 44 дней. Сегодня Армения должна думать не о реваншизме. Необходимо использовать инструменты мира, отдать предпочтение сотрудничеству в регионе", - сказал Четин.

Он подчеркнул, что Азербайджан добился развития во многих сферах.

"А вот в Армении ситуация не радует, молодежь уезжает из страны, потому что не видит в ней своего будущего. В регионе должен быть мир, который невозможен без Азербайджана. Сегодня не время для конфликта, нам нужны мир, стабильность и сотрудничество", - отметил экс-министр.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)