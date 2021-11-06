В рамках VIII Глобального Бакинского форума проходит девятая панельная сессия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого ноября в рамках VIII Глобального Бакинского форума проходит девятая панельная сессия на тему: «Оценка Западных Балкан: путь вперед», сообщает в субботу Trend.

Модератором сессии является бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины, член Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви Златко Лагумчия, и на ней обсуждаются политические процессы в странах Западных Балкан, возможности и угрозы для этого региона.

На панельной сессии выступили экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Черногории Филип Вуянович, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт.

В рамках панельной сессии проходят дискуссии.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)