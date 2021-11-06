Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении – Бинали Йылдырым (версия 2)

(первая версия в 10:02)

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении.

Об этом сказал в субботу бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Он напомнил, что доблестная азербайджанская армия освободила исконные территории страны, которые 30 лет находились под оккупацией.

По мнению экс-премьера, развитие региона может измениться, если постконфликтная ситуация примет правильное направление.

"Кроме того, Россия, осуществляющая здесь миротворческую миссию, несет большую ответственность. В трехстороннем заявлении, принятом после войны, отмечается, что должны быть открыты Лачинский и Зангезурский коридоры. Зангезурский коридор должен быть открыт в скором времени", - сказал Йылдырым.

Участие во всех этих судьбоносных для региона вопросах принесет пользу Армении, отметил экс-премьер.

"Дело не должно ограничиваться словами и обещаниями. Мы должны сообща развивать регион. Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении", - сказал Йылдырым.

По его словам, если пункты трехсторонних заявлений будут выполнены, то никакого недопонимания между Турцией и Арменией не возникнет.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)