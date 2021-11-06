Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии

БАКУ /Trend/ - В период продолжающейся пандемии коронавируса мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений.

Об этом сказала в субботу бывший вице-премьер Румынии Анна Бирчалл на панели на тему: "Восточное партнерство: что такое потенциал?" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По ее словам, в нынешнее время нужно думать не только о собственных проблемах, но и о проблемах других стран.

"Потому что у нас не может быть мира, если его нет в соседних странах", - сказала Бирчалл.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)