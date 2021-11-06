Европа не оправдала наших надежд – экс-президент Молдовы

БАКУ /Trend/ - Европа не оправдала наших надежд.

Об этом сказал в субботу экс-президент Молдовы Петр Лучинский на панели на тему: "Восточное партнерство: что такое потенциал?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

"Мы думали, что должны пройти путь развития, чтобы претендовать на членство в ЕС. Мы ждали этого, но Европа не оправдала наших надежд", - сказал Лучинский.

По его словам, для решения экономических проблем у ЕС есть свои требования.

"В Европе разрешены однополые браки, они приемлемы для европейского общества. Европа достигла этого, но мы к этому не готовы. Это может привести к расколу в нашем обществе", - сказал Лучинский.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)