Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, сообщает в субботу Trend.

"Азербайджан привержен восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях и обеспокоен тем, что армянская оккупация нанесла этим землям большой ущерб. Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды как перед азербайджанцами, так и перед армянами", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)