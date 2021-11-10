Высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в 44-дневной войне – Абдулла Гурбани

Политика 10 ноября 2021 15:08 (UTC+04:00)
Высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в 44-дневной войне – Абдулла Гурбани

БАКУ /Trend/ - Азербайджан отмечает историческую Победу в Отечественной войне. 27 сентября 2020 года в ответ на постоянные провокации армянских вооруженных сил на линии фронта Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию. Единство азербайджанского народа, власти и армии в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана поставило противника на колени. Благодаря решительной политике Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева азербайджанский народ, объединившийся в железный кулак, разгромил миф о "непобедимости" армянской армии, показав всему миру свою силу. Сегодня весь мир говорит о героизме азербайджанских воинов.

В интервью Trend заслуженный деятель искусств, президентский пенсионер, полковник Абдулла Гурбани, участвовавший в 44-дневной войне с первых ее дней, рассказал о событиях войны и исторической Победе Азербайджана.

- Отмечается первая годовщина исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Какой осталась эта война в ваших воспоминаниях?

- После очередных провокаций армян Азербайджан 27 сентября начал контрнаступление по всей линии фронта. Азербайджанская армия начала операции по изгнанию оккупанта со своих территорий и восстановлению территориальной целостности страны. Война велась по особой тактике. Армяне создали миф о своей якобы непреодолимой «оганяновской линии». Однако азербайджанская армия очень быстро уничтожила этот миф. Говоря о своей несуществующей «силе», «технике», «патриотизме», армяне потом захлебнулись в своей же лжи. Увидев мощь азербайджанской армии, они при бегстве бросали не только оружие и военную технику, но и тела своих сослуживцев.

Приведу такой факт. Во время 44-дневной войны вдоль линии фронта и с азербайджанской, и с армянской стороны был так называемый полицейский коридор. Но знаете в чем отличие? Полицейский коридор на азербайджанской стороне преграждал путь нашим людям из числа гражданского населения, которые рвались в бой, им объясняли, что в азербайджанской армии достаточно военнослужащих. А полицейский коридор со стороны Армении преграждал путь солдатам, которые, побросав оружие, убегали с поля боя. Вот в чем было отличие. Наше гражданское население рвалось в бой, а их военнослужащие убегали. Армянский солдат знал, что Карабах - это азербайджанская земля, поэтому не хотел воевать и умирать за нее. Азербайджанский же солдат освобождал свои земли. В боях хотели участвовать и ветераны первой Карабахской войны, и молодые ребята, еще не достигшие призывного возраста.

Война завершилась год назад, но в горах и лесах все еще находят тела армянских военнослужащих.

Победа в этой войне была торжеством солидарности азербайджанского народа, экономической мощи независимого Азербайджана, героизма, бесстрашия, решимости и отваги сынов Азербайджана. Отныне на протяжении столетий весь мир будет рассказывать о героях, мощи Азербайджана.

- В этой войне, объединившись в кулак, принимали участие представители всех народов, проживающих в Азербайджане.

- Так и есть, я был на этой войне с первого и до последнего дня, до дня нашей Победы. В воинских частях, окопах я не слышал, чтобы кто-то у кого-то спрашивал лезгин он, талыш, удин или аварец. В Отечественной войне Азербайджана было столько примеров героизма, которые навечно останутся в истории. Об этом героизме, высоком боевом духе и патриотизме наших солдат можно говорить бесконечно. Уровень боевого духа и патриотизма наших солдат был очень высок. Уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в войне. Солдат знал, за что он борется, и это еще больше повышало чувство патриотизма. Если нет патриотизма, армия проиграет войну, даже если будет обладать самым современным в мире оружием.

- Во время 44-дневной войны наше гражданское население тоже всячески пыталось поддержать военнослужащих...

- Да, и это воодушевляло солдат еще больше. Никогда не забуду случай, произошедший в период боев за освобождение Ходжавенда. Из Имишлинского района на машинах привезли продукты, домашнюю еду. Когда разгрузили продукты, один из солдат сказал - "так захотелось маминых пирожков". Водитель услышал это и спустя час подъехала машина с пирожками. Оказалось, что для солдат испекли и привезли тысячи пирожков. Все были растроганы в тот момент. Для солдата привезли из Имишлинского района в Ходжавенд пирожки, исполнили его желание. Может ли такой солдат пасть духом? Разумеется, нет.

Знаете, какова была ситуация? Армия и гражданское население были единым целом. Еще больше воодушевляли солдат ответы Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева журналистам из мировых СМИ, большинство из которых было заранее проинструктировано. Мы записывали интервью главы государства, и как только появлялась возможность показывали их солдатам.

Перед городскими и районными отделами Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана собирались толпы людей, и все, кто мог держать оружие в руках, добровольно записывались в ряды армии, хотели идти на войну.

Хочу особо отметить деятельность СМИ в этом процессе. Азербайджанские СМИ не поддались провокациям противника, распространяли официальную, обоснованную информацию.

Родители солдат, отцы и матери шехидов испытывали неимоверное чувство гордости за своих детей. Отца одного из солдат вызвали в воинскую часть и сказали, что его сын стал шехидом. Он сказал, что у него в армии служит еще один сын. Через несколько часов пришла весть о гибели второго сына. Реакция на это словами "Да здравствует Родина!" потрясла весь личный состав воинской части.

Отвага героя апрельской войны, Национального героя полковника Шукюра Гамидова в этой войне особо воодушевляла солдат, как командир части он первым бросался в бой. Героизм генерала Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева в товузских боях, тот факт, что они стали шехидами в боях за Родину, дали особый импульс подъему нашего духа, национального самосознания.

Я участвовал и в первой Карабахской войне. Но эта война была особой. Мы всегда были готовы к войне, но не хотели кровопролития. Азербайджан хотел мирного решения проблемы. То, что Армения избегала мирных переговоров и неоднократно совершала провокации, привело к войне. Армяне и сами знали, что Азербайджан способен освободить свои земли и освободит их. Армяне знали, что нерешенность проблемы ведет их к пропасти. Но военно-политическая хунта Армении тем не менее вела свою страну к пропасти. Железный кулак, в который объединился весь Азербайджан, указал Армении ее место.

- Вы были ведущим пяти парадов, проведенных в стране, и организовали десятки военных мероприятий. Чем прошлогодний Парад Победы отличался от других парадов?

- Все наши мероприятия и парады были великолепными. Но Парад Победы был совершенно особенным. У каждого парада свое историческое значение. Когда я вел Парад Победы, ощущал себя самым счастливым человеком в мире. Не могу передать всю полноту тех чувств. Тот день был совершенно особенным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку
Премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку
Капзатраты MOL Group на АЧГ сократились на 12%
Капзатраты MOL Group на АЧГ сократились на 12%
MOL Group снизила добычу на АЧГ
MOL Group снизила добычу на АЧГ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Император Японии утвердил состав нового правительства Другие страны 15:20
В Иране за сутки от коронавируса скончались 135 человек Общество 15:20
Российский ВТБ предоставил кредит крупному НПЗ Казахстана Энергетика 15:18
В Азербайджане в рамках программы самозанятости 54 тыс. человек будет оказана поддержка - министр труда и соцзащиты населения Экономика 15:13
Премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку Европа 15:11
Капзатраты MOL Group на АЧГ сократились на 12% Энергетика 15:08
Высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в 44-дневной войне – Абдулла Гурбани Политика 15:08
Обнародован прогноз поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС в нефтяном и ненефтяном секторах на 2022 г. Экономика 15:03
Турецкий порт Амбарли принял более 2,5 тыс. судов Турция 15:02
MOL Group снизила добычу на АЧГ Энергетика 15:00
«КазМунайГаз» завершил передачу АО «КазТрансГаз» в пользу АО «Самрук-Қазына» Энергетика 14:46
Названы прогнозируемые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Госналоговой службы в 2022 г. Экономика 14:41
Назван прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от налога на прибыль юрлиц на 2022 г. Экономика 14:40
Туркменистан и Австрия наметили планы сотрудничества до 2023 г. Бизнес 14:32
В Нью-Йорке установлен билборд, посвященный Дню Победы Азербайджана (ФОТО) Политика 14:26
Назван прогноз роста телекоммуникационного сектора Азербайджана на 2022 г. Экономика 14:18
Назван прогнозируемый рост поступлений в госбюджет Азербайджана от налога на доходы физлиц Экономика 14:10
Туркменистан заинтересован в участии австрийских компаний в проектах по переработке природного газа Энергетика 14:03
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено Общество 14:01
В Азербайджане с начала года отменены необоснованно назначенные пенсии на почти 500 млн манатов Экономика 13:56
В Азербайджане предусмотрено увеличение размера трудовой пенсии по возрасту Экономика 13:55
Названы прогнозы роста транспортного сектора Азербайджана Экономика 13:51
Прогнозируется, что доходы госбюджета Азербайджана на 2022 г. превысят показатели прошлых лет Экономика 13:46
Это футбол! Как команда Товуза победила чемпионов мира и Олимпийских игр (ФОТО) Спорт 13:45
Туркменский консорциум закупит стройматериалы Тендеры 13:44
С начала года турецкий порт Трабзон принял свыше 300 судов Турция 13:42
Ставки сбора для иностранных перевозчиков планируют повысить в Казахстане Туркменистан 13:39
Названы прогнозы роста ненефтяной промышленности Азербайджана на ближайшие годы Экономика 13:39
Казахстанская нефтесервисная компания привлечет услуги по модернизации Тендеры 13:30
Синоптики предупредили о сильном ветре и понижении температуры воздуха в Баку Общество 13:29
Грузия увеличила импорт авиационного топлива Грузия 13:27
В Азербайджане пресекаются случаи необоснованного назначения пенсий - министр Экономика 13:23
Банк Республика в третий раз подряд заевовал «Национальную Премию по КСО»! (ФОТО) Экономика 13:15
Южный газовый коридор сбалансирует цены на газ на рынке Сербии - вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 13:13
Названа предположительная причина взрыва в Сумгайытском технопарке Происшествия 13:00
Мурад Гусейнов: Грандиозный концерт в Москве в честь 100-летия БМА стал историческим событием и показал величие нашей классической музыки (ФОТО) Интервью 12:54
В России выявили 38 058 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:53
Один из первых компьютеров Apple продали за $400 тыс. на аукционе в США США 12:46
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Ялова и французским Сетом Турция 12:41
Названы прогнозируемые доходы Азербайджана от нефтяного и ненефтяного секторов в 2022 г. Экономика 12:38
Коронавирус в Израиле: Число зараженных начало расти, количество тяжелобольных сокращается Израиль 12:34
Почтовый оператор Казахстана объявил тендер Тендеры 12:30
В Азербайджане увеличится уставный капитал Образовательного студенческого кредитного фонда Экономика 12:29
В 2022 г. среднемесячная зарплата в Азербайджане прогнозируется в размере 807 манатов - министр Экономика 12:28
По итогам 2021 г. прогнозируется рост экономики Азербайджана более чем на 5% Экономика 12:22
Число кибератак в ЕС увеличилось на 72% с 2019 по 2020 год Европа 12:19
Названы прогнозируемые темпы роста агросектора Азербайджана в 2022-2025 гг. Экономика 12:19
Азербайджан вступает в новый этап развития – Микаил Джаббаров Экономика 12:13
В госбюджете Азербайджана на 2022 г. предусмотрено субсидирование ряда госструктур - министр Экономика 12:08
В госбюджете-2022 предусмотрено увеличение средств на дальнейшее укрепление обороноспособности ВС Азербайджана Экономика 12:02
В госбюджете Азербайджана на 2022 г. предусмотрены средства для повышения зарплат Экономика 12:01
Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!» ИКТ 11:56
Названы основные направления расходов госбюджета Азербайджана в 2022 году Экономика 11:56
Выпускник БВШН, участник Отечественной войны принят на работу в SOCAR Общество 11:55
Представители молодежи стран ОИС в Ярмарке «Победа» (ФОТО) Общество 11:54
На восстановление освобожденных территорий из госбюджета Азербайджана-2022 будет выделено 2,2 млрд манатов - министр Экономика 11:47
Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м Европа 11:42
Президент Ильхам Алиев принял руководителя британо-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:36
Регуляторами Казахстана подписаны Правила валютного регулирования и информационного обмена в МФЦА Казахстан 11:16
Ветка газопровода Туркменистан-Китай может пройти через страны Центральной Азии Туркменистан 11:14
Автопроизводители планируют потратить $515 млрд на электромобили к 2030 году Европа 11:13
В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном (ФОТО) Общество 11:04
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:57
Российская компания намерена локализовать производство на территории Азербайджана Экономика 10:56
Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую позицию в формировании надёжного моста по направлению Восток–Запад - Бердымухамедов Экономика 10:53
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:44
В Кнессете прошла встреча с азербайджанской делегацией (ФОТО) Общество 10:41
В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия COVID-19 Европа 10:32
Туркменистан и Австрия обсудили перспективы создания совместных предприятий Туркменистан 10:28
Президент Туркменистана принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики Туркменистан 10:17
Фильм Хилала Байдарова завоевал награду Токийского международного кинофестиваля Культура 10:15
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 10:13
В ФРГ установлен антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 09:58
TBC Capital прогнозирует ускорение роста цен в Грузии Грузия 09:52
Аэропорт в Стамбуле с начала года обслужил около 30 млн пассажиров Турция 09:46
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 09:43
Турецкий порт Самсун принял около 2 тыс. судов Турция 09:40
"Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика - польское министерство (Эксклюзив) Энергетика 09:33
Поставки СПГ в Европу сократились на фоне его дефицита на рынке - Оксфордский институт Экономика 08:55
Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду почти на $42 млн Турция 08:55
Экспорт медной руды из Грузии сократился Грузия 08:54
Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию своим препаратом детей от пяти лет Другие страны 08:53
В Грузии третьей дозой вакцины сможет привиться любой человек старше 18 лет Грузия 08:32
Первая годовщина Победы Азербайджана – это день гордости и радости - бывший гендиректор ИСЕСКО Политика 08:28
Иран может рассмотреть Францию как посредника на переговорах по ядерной сделке Иран 08:01
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября Казахстан 07:49
Илон Маск потерял за два дня $50 млрд из-за спада котировок акций Tesla В мире 07:28
Президент Турции принял Милорада Додика Турция 06:46
Турция 10 ноября официально вступит в Парижское климатическое соглашение Турция 06:10
Названа опасность взлома через Bluetooth В мире 05:38
Более 4 млн израильтян получили третью дозу прививки от ковида Израиль 05:04
Pfizer просит американские власти разрешить ее бустерную вакцину для всех совершеннолетних В мире 04:32
Блинкен осудил покушение на премьера Ирака аль-Каземи США 03:56
В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19 В мире 03:21
Глава Apple рассказал о своих взглядах на криптовалюту США 02:46
В работе Instagram произошел сбой В мире 02:14
Франция возобновит строительство АЭС, чтобы обеспечить энергонезависимость Европа 01:42
В результате столкновения двух микроавтобусов в Мексике погибли 12 человек Другие страны 01:04
Минздрав Канады разрешил применение бустерной дозы COVID-вакцины Pfizer Другие страны 00:37
Samsung представила оперативную память для смартфонов будущего В мире 00:06
Все новости