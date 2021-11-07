Группа участников VIII Глобального Бакинского форума побывала в мечети Ашагы Говхар Ага в городе Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Группа участников VIII Глобального Бакинского форума побывала в воскресенье в мечети Ашагы Говхар Ага в городе Шуша, передает Trend.

Отметим, что в городе Шуша 7 ноября прошла заключительная панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

В ходе панели сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин выступил с лекцией, посвященной ценностям культурного наследия. Он рассказал о значимости, наряду с защитой окружающей среды и богатства биоразнообразия, также и инвестиций в восстановление и сохранение культурного наследия.

Напомним, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице открылся VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19". В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвовали представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключились, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.