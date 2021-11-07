Виктор Ющенко: Азербайджанский народ переполнен боевым духом и настроем восстановить Шушу

ШУША /Trend/ - Азербайджанский народ переполнен боевым духом и настроем восстановить Шушу.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в воскресенье экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе поездки в Шушу.

"Грустно видеть разрушенную Шушу - всё в развалинах, в руинах. Но все разрушения можно восстановить при наличии соответствующего настроя и боевого духа, которыми переполнен азербайджанский народ", - сказал он.

Отметим, что в городе Шуша 7 ноября прошла заключительная панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Напомним, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице открылся VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19". В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвовали представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключились, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.