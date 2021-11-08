Хроника Победы: 8 ноября

Политика 8 ноября 2021 00:01 (UTC+04:00)
Хроника Победы: 8 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 8 ноября:

- Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны. Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил историческую весть об освобождении города Шуша в обращении к народу в Шехидляр хиябаны.

- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением города Шуша.

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Хулуси Акара.

- Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить. Обнародован список уничтоженной военной техники ВС Армении.

- Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе.

- Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района.

- Азербайджанская армия наращивает своё превосходство на Ходжавендском направлении фронта. На Ходжавендском направлении фронта уничтожены высокопоставленные должностные лица ВС Армении. Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Цакури Ходжавендского района.

- Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу.

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