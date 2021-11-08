Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами в мечетях Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше.

Как сообщает Trend, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной работе.

Наши города и районы, которые на протяжении почти тридцати лет находились под армянской оккупацией, расположенные там жилые и административные здания, вся инфраструктура разрушены армянами, природные ресурсы разграблены, религиозные, исторические, культурные памятники на этих территориях подверглись актам вандализма. После освобождения благодаря нашим отважным солдатам и офицерам под командованием Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева оккупированных земель на этих территориях началась широкомасштабная восстановительная и созидательная работа. В рамках этой деятельности Фонд Гейдара Алиева также реализует в Шуше проекты по восстановлению ряда исторических и культурных памятников.

Мечети Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы, разрушенные армянами в период оккупации Шуши, восстанавливаются в соответствии с первоначальным проектом. Все три мечети включены в список историко-культурных памятников государственного значения. В прошлом году эксперты из Азербайджана, Австрии, Италии, Латвии и Турции провели в данных мечетях оценочные работы, разработали проект восстановления. Реставрация всех трех мечетей осуществляется при финансовой поддержке Pasha Holding. Фонд Гейдара Алиева уже завершил первую стадию восстановительных работ в исторической мечети Юхары Говхар Ага. В настоящее время в мечети ведутся восстановительные работы по второй стадии. На этом этапе в мечети с условием сохранения ее первозданного вида будут осуществлены укрепительные работы, планируется также восстановить расположенное на территории мечети и разрушенное армянами медресе. Самые большие восстановительные работы в соответствии с масштабами разрушений будут проведены в мечети Ашагы Говхар Ага. Планируется восстановить минареты мечетей, а также заменить кровлю и полы.